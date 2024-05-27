الامارات | رحيل ريتشارد شيرمان مؤلف أشهر أغنيات أفلام «ديزني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أول من أمس، الملحّن الأميركي ريتشارد شيرمان، مؤلف ألحان أغنيات أفلام شهيرة لـ«ديزني»، مثل «ماري بوبينز» و«ذي جانغل بوك»، عن 95 عاماً.

وأوضحت استوديوهات «ديزني» أن شيرمان توفي في بيفرلي هيلز بعد مرض مرتبط بكبر سنه. وشكّل شيرمان مع شقيقه روبرت الذي توفي عام 2012، ثنائياً تلحينياً غزير الإنتاج لشركة «ديزني» بين عامَي 1960 و1973، مع مشاركتهما في تلحين أكثر من 200 أغنية لـ27 فيلماً، ونحو 20 إنتاجاً تلفزيونياً. ووصفت الشركة الأميركية في بيان شيرمان بأنه «عضو رئيس في دائرة المواهب الإبداعية» لمؤسسها والت ديزني.

وقال الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «ديزني»، بوب إيغر: «سنظل ممتنين إلى الأبد للبصمة التي تركها ريتشارد على العالم».

ومن بين أبرز الأعمال التي ألّفها الشقيقان: «تشيم تشيم تشيري» لفيلم «ماري بوبينز» عام 1964، والتي فازت بجائزة «أوسكار».