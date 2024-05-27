الامارات | انخفاض متوسط العمر المتوقع بأكبر معدل منذ 21 عاماً في تايوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تايوان، انخفاض متوسط العمر المتوقع المعدل صحياً في البلاد ليصل إلى 71.4 عاماً في 2021، بانخفاض قدره 10.4 أشهر عن العام السابق، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ 21 عاماً.

ونقلت صحيفة «تايبيه تايمز»، أمس، عن المسؤول في مستشفى لينكو تشانغ جونج التذكاري، تشيو تشينغ هسون، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين أيضاً، قوله إنه «من المرجح أن يكون تفشي جائحة فيروس (كورونا) السبب وراء هذا الانخفاض».

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في بيان صحافي، الجمعة الماضية: «إن متوسط الفترة التي يمكن أن يعيشها الشخص بصحة كاملة، التي تعرف بأنها متوسط المدة والتي يمكن أن يعيشها الشخص بصحة كاملة، انخفضت على مستوى العالم بواقع 1.5 عام، لتصل إلى 61.9 عاماً خلال الفترة من 2019 وحتى 2021».