الامارات | وزارة الثقافة تنظم ورشة عمل لـ «تصفير البيروقراطية»

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تنظم ورشة عمل لـ «تصفير البيروقراطية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الثقافة، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورشة عمل خاصة حول برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بهدف تخفيف الأعباء والإجراءات غير الضرورية عن قطاع الأعمال والأفراد.
وتندرج ورشة العمل التي نُظمت في أبراج الإمارات بإمارة دبي، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإيجاد حلول فعالة ومبتكرة لـ«تصفير البيروقراطية» في العمل، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع.
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