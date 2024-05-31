الامارات | خالد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموّه لمجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة في منطقة المنهل في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموّه بمناقب الراحل وإسهاماته الوطنية والمجتمعية، مؤكداً سموّه أن دولة الإمارات فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، حيث خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ، وكانت له بصمات في رحلته الطويلة مع الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مختلف المهام التي شغلها.

حضر مجلس العزاء، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.