الامارات | موسم تسلّق «إيفرست» 2024 ينتهي بأرقام قياسية و8 قتلى   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقفل موسم تسلق جبل إيفرست لسنة 2024 في نيبال على أرقام قياسية عدة، وكذلك على ثمانية قتلى، وفق ما أفادت به وزارة السياحة ومنظمو الرحلات. وخرجت في الشوارع مسيرات كرنفالية احتفالية في ختام موسم التسلق الذي يعدّ رافداً سياحياً مهماً.

وأعلن راكيش غورونغ من وزارة السياحة النيبالية أن أكثر من 600 متسلّق ومرشد وصلوا إلى قمة إيفرست خلال هذا الموسم.

وقال غورونغ: «حزمت الفرق أمتعتها وسيتم إغلاق المسار حالياً. لقد انتهى الموسم».

وحصيلة القتلى لهذا العام البالغة ثمانية أشخاص هي أدنى مما سُجّل في العام الفائت (18 وفاة)، على الرغم من زحمة متسلقي الجبال التي شهدتها القمة.

وحُطمت أرقام قياسية هذا العام أبرزها من متسلقة الجبال النيبالية فونجو لاما، التي حطمت الرقم القياسي لأسرع تسلق للجبل تُنجزه امرأة، بـ14 ساعة و31 دقيقة.

ويستغرق متسلقو الجبال عادة أياماً للوصول إلى أعلى قمة في العالم على ارتفاع 8849 متراً. ووصل المتسلق والمرشد النيبالي كامي ريتا (54 عاماً) إلى قمة إيفرست للمرة الـ30، محققاً رقماً قياسياً عالمياً جديداً.

وكذلك تسلّقت بورنيما شريستا الجبل ثلاث مرات في موسم واحد، لتصبح صاحبة الرقم القياسي للسيدات.

وتسلّق البريطاني كنتون كول القمة للمرة الـ18، محطماً الرقم القياسي لعدد المرات التي تسلّق فيها شخص غير نيبالي الجبل. وكان البولوني بيوتر جيرزي كرزيسوفسكي أول من تسلّق جبلي لوتسي وإيفرست من دون أوكسجين.