الامارات | كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تختتم «منتدى الإدارة العامة 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية النسخة الرابعة من منتدى الإدارة العامة 2024، تحت عنوان «المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية»، الذي يهدف إلى البحث في تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية، واستشراف تأثيرها في المنطقة العربية عموماً، ودول الخليج العربي خصوصاً.

حضر المنتدى الذي انعقد في مقر الكلية، وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، والمدير الإداري للخدمات الاستثمارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال، عبدالله الإبياري، ومستشار اقتصادي - دولة الإمارات العربية المتحدة مدير مشروعات الشراكة الاقتصادية السابق في البنك الدولي، الدكتور عمرو صالح، والرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، الدكتور أحمد علي عتيقة، وأستاذ مشارك في السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور خالد الوزني، وأستاذة مشاركة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتورة منى مصطفى الشلقامي، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين في مجال الإدارة والسياسات العامة.

وشهد المنتدى خمس جلسات، استكشف خلالها المجتمعون كيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق استجابات متكاملة وفعّالة تعالج التحديات الاقتصادية، وتسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

كما بحثت الجلسات في أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، وتأثير التوترات الجيوسياسية، ودور التنمية المستدامة في مواجهة الاضطرابات العالمية.

واختتم منتدى الإدارة العامة 2024 فعالياته، بورشة عمل خاصة لخريجي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حول التحول الرقمي ودوره في الاقتصاد الإبداعي.