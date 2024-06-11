الامارات | أول اتصال هاتفي بالتقنيات «الغامرة» في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة «نوكيا»، أمس، إن الرئيس التنفيذي، بيكا لوندمارك، أجرى اتصالاً هاتفياً باستخدام تقنيات جديدة تُسمى «تكنولوجيا الصوت والصورة الغامرة»، التي تحسن جودة الاتصال بإنشاء صوت ثلاثي الأبعاد، ما يجعل التفاعلات أقرب للتفاعلات الحية.

وأضاف لوندمارك «عرضنا مستقبل الاتصالات الصوتية».

وكان لوندمارك حاضراً أيضاً عند إجراء أول اتصال بتكنولوجيا الجيل الثاني في 1991.

والاتصالات الحالية في الهواتف الذكية تكون أحادية الاتجاه، أي إنها تضغط العوامل الصوتية معاً فيكون الصوت المسموع أضعف تجسيماً وأقل في التفاصيل، لكن التكنولوجيا الجديدة ستضيف الصوت ثلاثي الأبعاد الذي سيمكّن المتصل من سماع كل شيء كما لو كان جالساً مع الطرف الآخر في المكالمة.

وقالت رئيسة شركة «نوكيا تكنولوجيز»، جيني لوكاندر: «إنها أكبر قفزة إلى الأمام في تجربة الاتصال الصوتي الحي منذ طرح الصوت الهاتفي أحادي الاتجاه المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اليوم».

وأضافت خلال مقابلة: «يجري في الوقت الراهن العمل على جعل هذا الأسلوب هو الأسلوب القياسي.. ليتسنى لمقدمي خدمات الشبكات ومُصنّعي الرقائق ومُصنّعي السماعات بدء تنفيذه في منتجاتهم».

وأجرت «نوكيا» الاتصال باستخدام هاتف ذكي عادي على شبكة عامة من شبكات الجيل الخامس.