الامارات | أحمد بن شعفار عضواً في «الدولية لطاقة المناطق» للمرة السادسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجمعية الدولية لتبريد المناطق إعادة تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أحمد بن شعفار، لعضوية مجلس إدارة الجمعية للمرة السادسة على التوالي، حيث كان قد تم اختياره أول مرة لعضوية مجلس إدارة الجمعية في عام 2013، ويعد بن شعفار أول عربي إماراتي يتولى منصباً رفيعاً في جمعية (IDEA) العالمية غير الربحية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، وتضم في عضويتها أكثر من 2500 عضو من مسؤولين وصناع القرار من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.

وقامت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA، بإعادة تعيين الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، كعضو فخري في اجتماع رافق فعاليات أضخم حدث دولي نظمته الجمعية في إطار الدورة الـ115 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق الذي عقد مؤخراً في أورلاندو الأميركية.