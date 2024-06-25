الامارات | «المشرّد النبيل» يحصل على جائزة وهدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد مشرّد يتردد على محطة أمستردام المركزية، محفظة تحتوي على نحو 2000 يورو عثر عليها داخل قطار، بحسب الشرطة الهولندية التي كافأته على تصرّفه النبيل. وعثر هاجر العلي (33 عاماً) المشرّد منذ 18 شهراً، على المحفظة خلال جمعه عبوات بلاستيكية يستبدلها بمبالغ مالية.

وقالت الشرطة «كان في المحفظة نحو 2000 يورو، لكنها لم تكن تحتوي على أوراق أو أي مستند للاتصال بصاحبها».

وأضافت «بما أننا نؤمن بضرورة مُكافأة الشخص على نبله، حصل العلي على جائزة (الإبهام الفضي) التي نمنحها أحياناً للمواطنين، مع هدية بقيمة 50 يورو». وفي حال لم يتقدم أحد للمطالبة بالمحفظة ومحتواها، فسيُعطى المبلغ لهاجر.

وقال العلي «مهما يكن الغرض الذي أعثر عليه، دائماً ما أعيده.. ربما يملك صاحب الغرض شركة وقد يعرض عليَّ وظيفة فيها، أو مكاناً لأعيش فيه».