الامارات | زهور و«ساكسفون» في استقباله.. عضو بـ «بي تي إس» ينهي الخدمة العسكرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى جين، أكبر أعضاء فرقة الكاي بوب «بي تي إس»، أمس، الخدمة العسكرية الإجبارية في كوريا الجنوبية، ما يتيح له استئناف نشاطه الموسيقي بشكل كامل.

ولايزال النجوم الستة الآخرون في الفرقة الموسيقية الأكثر شعبية في العالم يخدمون في الجيش، إذ يُلزم جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنياً تأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهراً على الأقل. وتأخذ الفرقة فترة راحة منذ عام 2022.

وخرج جين (31 عاماً) من معسكر تدريب في يونتشيون الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال سيؤول، وكان في استقباله زملاؤه في الفرقة: جايهوب، في، آر إم، جونغ كوك، وجيمين.

وعزف آر إم على الساكسفون أغنية «داينمايت»، فيما احتضن الأعضاء آخرون جين وأعطوه باقة كبيرة من الزهور. وأمام معسكر التدريب، كان محبو المغني يرفعون لافتات ملونة كتب عليها: «سوك جين، لقد أنجزت عملاً جيداً خلال الأيام الـ548 الماضية. سندعمك بحبنا الراسخ».

ورفعت مقاطعة يون تشون لافتة كُتب عليها «بي تي إس جين، لقد كان العام ونصف العام الماضيان فرحة بالنسبة إلينا. يون تشون لن تنساك!».