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الامارات | «حمدان بن محمد لإحياء التراث» في «ملتقى الأرشيف الأول» بالذيد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في النسخة الأولى من «ملتقى الأرشيف الأول»، تحت شعار «نحو أرشيف مستدام» الذي أُقيم برعاية المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، وذلك في إكسبو الذيد في الشارقة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية في الدولة.

وشملت مشاركة المركز إنشاء منصة رقمية تتضمن آخر وأهم إصداراته، وركناً خاصاً بمبادرة «وثيقتي» وصوراً لأهم فعاليات وبطولات المركز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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