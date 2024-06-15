ظاهرة الفجر.. علامات تكشف للإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع 2 خطيرا، ويعاني معظم المرضى من ظاهرة الفجر، وهي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الصباح بسبب الزيادة الطبيعية في بعض الهرمونات، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

ما هي ظاهرة الفجر؟

بعد الاستيقاظ في الصباح يفرز الجسم هرمونات مثل: الكورتيزول، الذي يرسل إشارات إلى الكبد لزيادة إنتاج الجلوكوز الذي يوفر الطاقة، ما يسهم في النهوض من السرير، وهذه الزيادة في الجلوكوز تزيد من مستويات السكر في الدم.

أسباب ارتفاع نسبة السكر في الدم صباحا

الخطأ في تقدير جرعة الدواء وتوقيتها مع تناول الوجبات في الليل.

انحفاض مستويات الأنسولين، وفي هذه الحالة يستجيب الجسم عن طريق إطلاق الهرمونات التي تسبب زيادة نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

علامات وأعراض ظاهرة الفجر

زيادة العطش

زيادة الجوع

كثرة التبول

الصداع

عدم وضوح الرؤية

طرق تشخيص ظاهرة الفجر

إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع 2، فمن المهم فحص ومراقبة قراءات الجلوكوز أو السكر في الدم بانتظام بعد الاستيقاظ مباشرة.

ويمكن القيام بذلك إما عن طريق ارتداء جهاز يقيس مستويات الجلوكوز على مدار 24 ساعة يوميا، أو من خلال اختبار الدم الصائم وسيقوم الجهاز بقياس مستويات السكر لديك كل بضع دقائق.

ويمكن أن يساعد الفحص اليدوي بجهاز قياس السكر قبل النوم وبعد الاستيقاظ في تحديد التناقضات المتعلقة بالارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم.

مضاعفات ظاهرة الفجر

اعتلال الشبكية السكري

اعتلال الكلية السكري

الاعتلال العصبي

المرض القلبي

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