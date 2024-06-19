يحمي من أمراض القلب وضغط الدم.. مشروبات تقوي جهازك المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول بعض المشروبات كأول شئ في صباح يوم عيد الأضحى، لكن هل تعرف أن هناك مشروب يمكن أن يحمي قلبك؟.

مشروب الماء مع الليمون والقلب

وبحسب موقع ndtv، فإن تناول مشروب الماء مع الليمون أول شيء في الصباح يمكن أن يعزز صحة القلب، إذ يحتوي الليمون على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو أمر مهم لصحة القلب والسيطرة على ضغط الدم.

كما أن تناول فيتامين C الموجود بالليمون بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد أخرى لمشروب الماء مع الليمون

- شرب الماء الدافئ بالليمون في الصباح يساعد على ترطيب الجسم.

- مشروب ماء الليمون الدافئ يحسن عملية الهضم بشكل أفضل طوال اليوم.

- هذا المشروب غني بفيتامين، Cلذا يعمل على تقوية جهاز المناعة.

- ماء الليمون يمكن أن يزيل السموم من الجسم عن طريق تعزيز وظيفة الإنزيم.

- الماء مع الليمون يعمل على تحسين مستويات الطاقة وتقليل الالتهاب.

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