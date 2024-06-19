أعراض إذا ظهرت عليك تكشف الإصابة بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في حين أن سرطان البروستاتا غالبا ما يكون بطيء في النمو ولا يسبب أعراض في مراحله المبكره بشكل واضح، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تظهر دون سابق إنذار وتشير إلى احتمال الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لما جاء في موقعي "هيلث لاين"، "مايو كلينك"، فإن الأعراض تشمل الأتي:

صعوبة في التبول.

صعوبة في بدء أو إيقاف البول.

الشعور بعدم إفراغ المثانة.

زيادة في الحاجة إلى التبول خاصة في الليل.

وجود دم في البول.

ألم في الوركين.

وهناك أعراض أخرى أكثر شيوعًا

ألم في الظهر والحوض.

ضعف الانتصاب.

فقدان الوزن دون سبب.

التعب.

لذا إذا لاحظت أي من تلك الأعراض عليك استشارة الطبيب على الفور.

عوامل الخطر

تشمل العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون ما يلي:

العمر

السوابق العائلية

الأفراد الذين سبق لهم أن أُصيبوا بسرطان القولون والمستقيم أو بأنواع معينة أكثر عرضةً من غيرهم لخطر الإصابة بالمرض.

أنماط الحياة غير الصحية.

النُظم الغذائية الغنية باللحوم المصنعة.

اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية قليلة من الفواكه والخضروات.

التدخين.

طرق تقليل الخطر

ويمكن الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق مايلي:

اتباع نظام غذائي صحي.

المواظبة على مممارسة النشاط البدني.

الامتناع عن تدخين التبغ والحد من استهلاك الكحول.

عمل فحوصات منتظمة.

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