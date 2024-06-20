تحذير من فيديوهات التخسيس على تيك توك.. هذا ما يحدث لعقلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

كشفت دراسة حديثة أن محتوى إنقاص الوزن الذي ينشره المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، هو أسوأ شيء بالنسبة للصحة العقلية لما يقرب من 60% من البريطانيين.

أظهرت الدراسة، وفقا لـ"ديلي ستار" تحليلًا لنشاط وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجدت أكثر من 8 ملايين مشاركة حول "حرق الدهون بسرعة" على TikTok في عام 2024 فقط، وزيادة مذهلة بنسبة 581% في عمليات البحث على Google عن "حلول إنقاص الوزن السريعة" في الأشهر الـ12 الماضية.

ورغم هذا الاهتمام الكبير، فإن محتوى إنقاص الوزن على وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير سلبي على الصحة العقلية للكثيرين، فنحو 42% من المشاركين في الدراسة يشعرون بعدم الأمان ويؤثر سلبًا على صحتهم العقلية بسبب محتوى إنقاص الوزن السريع.

كما أن 59% يعتقدون أن محتوى المشاهير حول إنقاص الوزن أكثر الأشياء ضررًا على صحتهم العقلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعود هذه التأثير السلبي إلى:

التركيز على فقدان الوزن السريع،

تجاهل الفوائد العميقة للحركة على الصحة العقلية.

يُؤكد الخبراء في الدراسة على عدة أمور مهمة كالآتي:

وأظهرت الدراسة أيضًا أن المناقشات عبر الإنترنت حول ممارسة الرياضة للصحة العقلية أقل انتشارًا بكثير من محتوى إنقاص الوزن.

ويوافق 70% من الأشخاص على أن محتوى إنقاص الوزن على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشجعهم على ممارسة الرياضة، ويعتقد 80% أن التركيز على أجساد المشاهير يؤثر سلبًا على احترام الذات، ويرى 72% أن هوس المجتمع بالجسم المثالي يضر بالصحة العقلية للناس.

بعض النصائح للتعامل مع هذا التأثير السلبي

التركيز على فوائد الحركة على الصحة العقلية.

ممارسة الرياضة من أجل الاستمتاع، وليس فقط لفقدان الوزن.

عدم مقارنة نفسك بالآخرين، خاصةً المشاهير.

التركيز على الصحة العامة بدلاً من التركيز على المظهر.

ممارسة الرياضة بانتظام، حتى لو كانت لفترات قصيرة.

تذكر أن الحركة ليست فقط عن التمارين الرياضية الرسمية، بل تشمل أي نشاط بدني.