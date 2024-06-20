كيف تنقذ مريض سكر من نوبة مفاجئة؟.. 5 طرق ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تتحول أعراض مرض السكري في بعض الأحيان إلى حالة طارئة بسرعة وبشكل مفاجئ، وكشف موقع "medicalnewstoday" عن نصائح ذهبية تسهم في إنقاذ مريض السكر من النوبة المفاجئة.

إجراءات يجب اتخاذها لإنقاذ مريض السكر من النوبة المفاجئة

تناول 15 جراما من الكربوهيدرات والانتظار لمدة 15 دقيقة قبل اختبار مستويات السكر في الدم.

- شرب عصير حلو.

- تناول الحلوى.

- تناول قطعة سكر.

- إذا كان المريض واعيا وغير قادر على تناول الطعام، فيجب على الشخص الموجود معه وضع القليل من العسل أو أي شراب حلو داخل فمه.

الأسباب والأنواع

يُمنع مرض السكري من النوع الأول والثاني الجسم من إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

وأثناء الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، يدمر الجهاز المناعي الخلايا التي تنتج الأنسولين، ويقلل مرض السكري من النوع الثاني من قدرة الجسم على الاستجابة للأنسولين، ونتيجة لذلك لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين لإدارة الجلوكوز في الجسم.

نقص السكر في الدم الشديد

يحدث عندما تكون مستويات السكر في الدم منخفضة للغاية، وعادة ما تكون أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر.

ودون علاج، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم إلى مشكلات صحية خطيرة.

ويمكن أن يحدث نقص السكر في الدم لأسباب عديدة، ولكن في مرض السكري، ينجم عادة عن استخدام الأنسولين أو الأدوية الأخرى التي تتحكم في نسبة السكر في الدم.

أسباب انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل خطير

تناول كمية كبيرة من الأنسولين أكثر مما يحتاجه الجسم.

شرب الكثير من الكحول.

إهمال أو تأخير تناول الطعام.

ممارسة التمارين الرياضية بإفراط.

علامات الإنذار المبكر

الارتباك والدوخة والغثيان.

الشعور بالجوع.

الشعور بالرعشة أو العصبية أو الانفعال أو القلق.

التعرق والقشعريرة والبشرة الشاحبة والرطبة.

ضربات قلب سريعة.

الضعف والتعب.

وخز في منطقة الفم.

الصداع.

النوبات.

غيبوبة أو فقدان الوعي.

فقدان الوزن إذا استمر نقص السكر في الدم.

أسباب ارتفاع السكر في الدم

يحدث عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة جدا بسبب عدم وجود الأنسولين أو عدم استجابة الجسم للأنسولين الموجود.

وأيضا إذا لم يتلقى الشخص المصاب بالسكري العلاج.

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