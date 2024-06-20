دون أدوية أو تمارين رياضية.. 6 أطعمة تساعد على إنقاص الوزن بشكل فعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

دمج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في حرق الدهون أمر مهم، للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن.

وتحتوي الأطعمة السوداء الغنية بمضادات الأكسدة والألياف على فوائد صحية كثيرة، ما يسهم في إنقاص الوزن.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن أبرز 5 أطعمة سوداء تساعد على فقدان الوزن الزائد.

الفاصوليا السوداء

تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف وقليل من الدهون، وقد يساعد البروتين على بناء وإصلاح العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وبالتالي حرق السعرات الحرارية.

كما تسهم الألياف الموجودة في الفاصوليا السوداء في تعزيز الشعور بالامتلاء، وتقليل السعرات الحرارية ومنع الإفراط في تناول الطعام، بالإضافة إلى أن الكربوهيدرات بطيئة الهضم الموجودة بها تسهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

الأرز الأسود

يحتوي على مضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين والألياف، ما يسهم في تقليل الالتهاب وفقدان الوزن والهضم الجيد والشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع الأنسولين وتخزين الدهون.

التوت الأسود

منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على العناصر الغذائية والألياف وفيتامين سي، ما يسهم في فقدان الوزن والشعور بالشبع لفترة أطول ومكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

بذور الشيا

بالرغم من صغر حجمها، فهي غنية بالعناصر الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، ما يساعد على فقدان الوزن وإبقائك رطبا، كما يساعد محتواها من الألياف على الهضم وتقليل الجوع، بينما يساعد البروتين على بناء كتلة العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

العدس الأسود

يحتوي على البروتين والألياف والمعادن، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله طعاما مثاليا لفقدان الوزن، كما يساعد محتواه من الألياف على الهضم والحفاظ على مستويات السكر في الدم، ويدعم البروتين نمو العضلات والتمثيل الغذائي.

بذور الريحان

عند نقعها في الماء تنتفخ وتشكل مادة تشبه الهلام يمكن أن تعزز الشعور بالامتلاء، ما يقلل من السعرات الحرارية ويدعم الهضم ويساعد على التخلص من الوزن الزائد.

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