الامارات | عدد جديد من «الناشر الأسبوعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاورت مجلة «الناشر الأسبوعي» الروائية المدغشقرية، ميشيل راكوتسون، التي أكدت أنها «مفتونة بالثقافة العربية»، قائلة عن الأدب في بلادها، إن «وضعية الأدب الملغاشي الحديث ظلت خلال فترة طويلة محكومة بتعثر وضعية النشر».

ونشرت المجلة في عددها 68، موضوعات تتعلق بأركان صناعة النشر من مؤلفين وناشرين ورسامين، فضلاً عن قضايا تتعلق بالقراءة.

وتضمن العدد الجديد حواراً مع الشاعرة الأذربيجانية، رسمية صابر، ومقالات عن عدد من الأدباء، فضلاً عن مراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية.