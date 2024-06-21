هل تشكل زجاجات الماء المعبأة خطرا عند تعرضها للحرارة المرتفعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يزداد حرصنا على شرب الماء للحفاظ على رطوبة أجسامنا، لكن هل تعلم أن شرب المياه المعبأة التي تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة قد يُشكل خطراً على صحتك، وفقا لما ورد عبر صحيفة ميرور.

تحذر سارة لوسون، خبيرة سلامة الأغذية، من مخاطر شرب المياه المعبأة التي تُترك في الشمس أو في بيئة حارة، مثل السيارة. حيث تؤدي الحرارة إلى تسرب مواد كيميائية ضارة من عبوات البلاستيك إلى الماء.

وتوضح لوسون: "من المهم البقاء رطباً، لكن شرب الماء المعبأ المعرّض للحرارة ليس آمناً. احرص دائماً على حفظ المياه المعبأة في عبوات باردة لحماية صحتك."

كيف تؤثر الحرارة على المياه المعبأة؟

يُشير الخبراء إلى أنه عند تسخين المياه المعبأة، تنتقل المواد الكيميائية من البلاستيك، مثل BPA والفثالات، إلى الماء. وقد تُسبب هذه المواد أعراضاً صحية تشمل:

مشاكل في المعدة

مثل الغثيان وآلام المعدة

الصداع

الدوخة

مشاكل في الهرمونات

حيث يمكن لبعض المواد الكيميائية إحداث خلل في الهرمونات، ممّا قد يُسبب مشاكل صحية أكثر خطورة على المدى الطويل.

نصائح لحماية صحتك

لا تشرب المياه المعبأة التي تُترك في الشمس أو في أماكن ساخنة.

احفظ المياه المعبأة في الثلاجة أو في مكان بارد.

استخدم عبوات قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من مواد غير بلاستيكية، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج.

اشرب من مصادر مياه آمنة، مثل مياه الصنبور المفلترة.

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