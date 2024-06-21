علامات على لسانك تشير إلى الإصابة بانخفاض السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تظهر على اللسان بعض العلامات التي تنذر بوجود مشكلات صحية، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم والسكري، لذا يجب الفحص باستمرار للكشف عن وجود أي علامات غير شائعة.

محمد المنيسي، استشاري الباطنة يقول لـ"الخليج 365"، إنه يمكن أن تظهر بعض العلامات على لسانك وتشير إلى انخفاض السكري وضغط الدم، وتشمل:

تشعر بوخز أو تنميل في لسانك، خاصة في أطرافه.

تفقد شعورك بلسانك، أو قد تشعر بثقل أو خدر.

قد تواجه صعوبة في التحدث بوضوح، أو قد تصبح كلماتك مشوشة.

قد تواجه صعوبة في مضغ الطعام، أو قد تشعر بألم أو انزعاج أثناء المضغ.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 وخزًا أو تنميلًا في اللسان.

يمكن أن يسبب فقر الدم شحوبًا في اللسان وتعبًا عامًا.

يمكن أن يسبب الصداع النصفي ألمًا في الوجه، بما في ذلك اللسان.

يمكن أن يسبب التهاب الفم ألمًا وتورمًا في اللسان.

قد تشمل أعراض انخفاض السكري في الدم الأخرى ما يلي:

الشعور بالجوع الشديد

التعرق

الرعشة

القلق أو التوتر

الشعور بالدوار أو الدوخة

الشعور بالضعف

الشعور بالارتباك

فقدان الوعي

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