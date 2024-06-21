مذيع شهير ينهار باكيا على الهواء بسبب ابنه.. لن تتخيل ما حدث (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

انهار مذيع بي بي سي المخضرم نيك أوين، على الهواء أثناء مناقشة معركته مع السرطان مع زملائه، وتلقى رسالة مؤثرة من ابنه.

وفي أثناء الإشادة بالعمل الذي شهد منح الرجل البالغ من العمر 76 عامًا وسام الإمبراطورية البريطانية في وقت سابق من هذا العام، قرأ زميله في بي بي سي ميدلاندز توداي، بن جودفري، مجموعة مختارة من الرسائل التي تسببت في استياء أوين، حسبما جاء في "ديلي ميل" البريطانية".

وجاء في رسالة من جمعية إدواردز تراست الخيرية: "لقد أصبح جزءًا من عائلتنا، لقد وجد دائمًا الوقت لدعمنا في عملنا، وهو يستحق وسام الإمبراطورية البريطانية عن جدارة".

وجاء في رسالة أخرى: "لقد خضعت للاختبار بنفسي بعد مرضه وتم تشخيص إصابتي بسرطان البروستاتا في أواخر العام الماضي، وحتى الآن يبدو أن الاكتشاف المبكر قد أتى بثماره".

وقال تيم، نجل نيك: "فخور جدًا بك يا أبي"، بينما كان نجم التلفزيون يبكي قائلا: "أنا ممتن جدًا لأن الناس استجابوا للرسالة في المقام الأول حول سرطان البروستاتا لأن هذا أمر مهم، الناس يتحدثون عن ذلك أكثر بكثير الآن، ليس فقط بسببي، ولكن العديد من الأشخاص كانوا في نفس الوضع".

وكان مقدم برنامج TV-am السابق يعاني من سرطان البروستاتا واسع النطاق والعدواني في أغسطس، وتم علاجه بنجاح منذ ذلك الحين، وقال سابقًا لبرنامج Deadly Silent Podcast: "لقد مررت بمنتصف الأمر، وأدركت أنه كلما أسرعت في رؤيتك كلما كان ذلك أفضل، أجرينا تصويرًا بالرنين المغناطيسي، وكان هناك تلميح إلى أن هناك شيئًا ما يحدث، ثم أخذت جرعة، وهذا من شأنه أن يخبرنا أنه كان سيئًا وعدوانيًا حقًا، وعلينا أن نفعل شيئا بسرعة".

وواصل: "كان إخبار أطفالي أمرًا صعبًا، لدي أربعة أطفال، ثلاثة منهم من أولادنا، واثنان في الأربعينيات من العمر وواحد في أواخر الثلاثينيات من العمر، وكان الأمر عاطفيًا للغاية".

وأضاف: "أيضًا، فيما يتعلق بالأولاد آندي وتيم وكريس، فهو تحذير لأنه يمكن أن يكون شيئًا وراثيًا، أنا حريص جدًا على أن يكون أولادي مهتمين جدًا بالقضية، سأعمل على أن يذهبوا قبل سن الخمسين لأكون صادقًا، لإجراء اختبارات PSA، ويجب أن تكون الرسالة إذا كان لديك أي إشارة للقلق، فاطلب من شخص ما أن ينظر إليها".

تلقى أوين تشخيصه بعد أسابيع فقط من كشف آن دايموند، 68 عامًا، التي شاركته في تقديم برنامج TV-am، عن إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لعملية استئصال الثدي.

إلى جانب مهمتهما في برنامج TV-am، كان للمذيعين برنامج صباحي خاص بالشؤون الجارية على قناة بي بي سي في التسعينيات، بعنوان "صباح الخير مع آن ونيك".

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