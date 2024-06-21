الامارات | بالفيديو: الكلاب البوليسية تشارك عناصر الجيش الهندي تمارين اليوغا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مشهد ملفت، اجتمع أفراد من عناصر الجيش الهندي لأداء تمارين اليوغا بمشاركة الكلاب البوليسية، في هذه الممارسة الهندية القديمة.

شارك الجيش الهندي مقاطع فيديو لهذا التمرين المشترك احتفالاً باليوم العالمي لليوغا.

انتشرت المقاطع بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل الجماهير مع لقطات الكلاب البوليسية، التي تعرف دائماً بتنفيذ مهام مثل التعقب وعمليات الإنقاذ وكشف المتفجرات، وهي "تتألق" اليوم على سجادة اليوغا.