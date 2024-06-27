الامارات | رونالدو في أمم أوروبا.. عصبي وخارج السيطرة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 66 دقيقة من مباراة جورجيا التي خسرها "برازيل أوروبا" بهدفين نظيفين لكن المنتخبين تأهلا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024 المقامة حالياً في ألمانيا.

وفي الوقت الذي منحت شبكة "سوفا سكور" العالمية تقييما بلغ 6.4 من 10 إلا أن رونالدو بدا عصبياً للغاية لعدم تمكنه من التهديف في البطولة حتى الآن، مكتفياً بصناعة هدف في مباراة تركيا، فيما أهدر فرصة واعدة امام مرمى جورجيا التي كانت فيها أرقامه دون المستوى المتوقع بعدما لمس الكرة 17 مرة، وبلغت دقة تمريراته 64%، وفقد الاستحواذ ست مرات ووقع في التسلل مرة واحدة.

وخرج رونالدو من مباراة جورجيا في الدقيقة 65 غاضباً بعد استبداله من قبل المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، وظهر عليه علامات انزعاج واضحة واستياء كبير لعدم التسجيل وكذلك لسوء تعامل زملائه معه تكتيكياً الأمر الذي حرمه التهديف وتسجيل رقم تاريخي بأن يصبح أكبر لاعب في تاريخ البطولة يحرز هدفاً بعمر الـ39.

وكان المشهد مؤلماً للاعب الأسطورة وهو يركل قارورة المياة بعنف تعبيراً عن حالته النفسية السيئة جراء الخسارة من جورجيا وعدم تمكنه من التسجيل بعد.