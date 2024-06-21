ما علاقتها بمصر؟.. عرض لوحة سعرها 32 مليون دولار في مزاد علني

محمد اسماعيل - القاهرة - لوحة فنية عمرها مئات السنين، تحمل تاريخًا حافلًا بالقصص والروايات المثيرة، من المنتظر أن تُعرض للبيع في مزاد علني بسعر 32 مليون دولار، ولها علاقة وثيقة بمصر.

ما هذه اللوحة الفريدة؟

حسب حديث هنري بيتيفر، نائب الرئيس الدولي للوحات كبار الفنانين القدامى في دار كريستيز العالمية للمزادات، لوكالة «رويترز»، تُعرف اللوحة باسم "استرح في الرحلة إلى مصر" للفنان الإيطالي تيتيان، ورسمت عام 1510، عندما كان تيتيان في سن العشرين فقط.

تُعد هذه اللوحة من الأعمال الفنية المهمة لتيتيان، حيث تُظهر نقلة نوعية في عالم الفن من خلال توثيقها لإدخال الواقعية إلى الرسم الديني.

رحلة عبر الزمن مليئة بالمغامرات

مرت اللوحة برحلة طويلة عبر الزمن، مليئة بالأحداث المثيرة للاهتمام، ففي عام 1809، استولى عليها الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت من مدينة فيينا بالنمسا، وتعرضت للسرقة عدة مرات خلال القرون التالية.

في عام 1995، سُرقت اللوحة مرة أخرى، وتم العثور عليها بعد 7 سنوات في محطة حافلات في لندن، وعرضت مكافأة 125 ألف دولار لمن يعثر عليها.

اللوحة تُعرض للبيع لأول مرة منذ 145 عاما

ستُعرض اللوحة للبيع لأول مرة منذ نحو 145 عامًا في مزاد "أولد ماسترز بارت وان" الذي تنظمه دار كريستيز للمزادات في لندن في 2 يوليو 2024.

يُتوقع أن تجذب اللوحة اهتمامًا كبيرًا من هواة جمع التحف الفنية من جميع أنحاء العالم، نظرًا لقيمتها الفنية وتاريخها العريق.

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