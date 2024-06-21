كارثة.. مقلب يتسبب في وفاة سيدة وحبس شابين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت كاميرات المراقبة لحظة بيع ألعاب نارية لشابين مراهقين استخدماها لاحقًا لقتل جدتهما عن طريق دفعها في صندوق بريدها.

توفيت جوزفين سميث، 88 عامًا، في سريرها بعد انفجار صاروخ Megaburst وأدى إلى اشتعال النيران في منزلها في هارولد وود، شرق لندن، في أكتوبر 2021، وفقا لصحيفة "مترو".

أُدين كاي كوبر، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 18 عامًا، وكالوم دن، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، فيما بعد بتهمة القتل غير العمد في أولد بيلي وتم حبسهما لأكثر من ثماني سنوات.

وطلب آلان، ابن السيدة سميث، البالغ من العمر 55 عامًا، من الشرطة الآن نشر اللقطات التي تظهر لحظة شراء المفرقعات النارية القاتلة حتى يتمكن الناس من رؤية مستوى عدم المسؤولية الذي يظهره صاحب المتجر.

يظهر المقطع مارك فاردي، 59 عامًا، وهو يبيعها للمراهقين، الذين يمكن سماعهم، حيث يقول كوبر: "أحاول إطلاق الألعاب النارية، وإطلاقها على الناس. الناس سوف يشعرون بالرعب الليلة".

ثم شق الشابان طريقهما نحو منزل السيدة سميث في طريق كوينز بارك والذي تم اختياره عشوائيًا.

في الطريق، أطلق الشابان الألعاب النارية في الشارع، بالقرب من مطعم وحانة، وبالقرب من السيارات، وحتى تجاه المارة الخائفين، وأشعل الشاب البالغ من العمر 17 عامًا ألعابًا نارية ووضعها في صندوق البريد الخاص بمنزل السيدة سميث، ووقع انفجاران واندلع حريق في المنزل.

وبحلول الوقت الذي وصل فيه رجال الإطفاء، كان المبنى ممتلئًا بالدخان وتوفيت السيدة سميث في غرفة النوم في الطابق العلوي.

حكم على فاردي، من ويستكليف أون سي، إسيكس، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر بعد اعترافه بالذنب في تهمتين ببيع الألعاب النارية لشاب يبلغ من العمر 15 عامًا.

قال السيد سميث: "كان من المهم بالنسبة لنا كعائلة أن تنشر الشرطة هذه اللقطات، أردنا أن يرى المجتمع الأوسع مستوى عدم المسؤولية الذي أظهره مارك فاردي في تلك الليلة ولماذا انتهى به الأمر في المحكمة".

تريد عائلة جوزفين رفع سن شراء الألعاب النارية إلى 21 عامًا، وفرض حد أدنى للإنفاق قدره 50 جنيهًا إسترلينيًا، كما يريدون إجراء المزيد من الفحوصات المنتظمة على بائعي الألعاب النارية، للتأكد من أنهم يتصرفون بمسؤولية.

اقرأ أيضا:

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة علامة على مرض نادر

سر فقدان الشهية في الطقس الحار.. مفاجأة

كيف يؤثر تناول الفاكهة على الريق على الجسم؟.. مفاجأة

لتجنب مصير روجينا.. كيف تقي نفسك من حروق الشمس في المصيف؟

6 أطعمة تزيد من فرص الإنجاب.. هل تعرفها؟