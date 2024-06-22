الامارات | 5 نصائح ذهبية لشراء المستلزمات المنزلية الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبرت مبادرة «أبوظبي 360»، التي تسعى إلى تحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، أن اختيار نمط حياة صحي يبدأ بتغيير عادات شراء المستلزمات اليومية، مشيرة إلى أن أحد الاستبيانات أظهر أن 84% من سكان الإمارات حاولوا بشكل فاعل الحد من استخدامهم للمواد المضافة الاصطناعية، وهي زيادة كبيرة على المعدل العالمي البالغ 75%. وبيّن نحو 60% من سكان الإمارات أن المنتجات الطبيعية تلعب دوراً كبيراً في عملية صُنع القرار عند التسوّق، وهي أعلى نسبة تحققها أية سوق تم استبيانها في هذا المجال في العالم.

وأضافت المبادرة أن النتائج تبرز التركيز المتزايد لدى سكان الإمارات على الطعام الصحي والمستدام. وتقدم متاجر «السوبرماركت» في الدولة مجموعة واسعة من الخيارات، ما يزيد من أهمية اتخاذ قرارات واعية لتعزيز مستوى الصحة والعافية.

وتنصح أخصائية التغذية المعتمدة، الدكتورة منى مبارك، بمجموعة من الإرشادات لشراء المستلزمات المنزلية الصحية.. وتالياً خمسة منها:

تخطيط الوجبات مسبقاً

يشكل اختيار الوجبات مسبقاً إحدى أهم الاستراتيجيات الفاعلة لشراء المستلزمات المنزلية الصحية، ويُنصح بوضع خطة أسبوعية لوجبات الطعام الصحية قبل الشراء، ما يسهم في اتخاذ قرارات صحية وتوفير الوقت والمال.

وقالت الدكتورة منى: «يتيح تحديد خطة أسبوعية وضع قائمة للمستلزمات الغذائية الضرورية، ما يضمن شراء الحاجيات فقط، ويساعد على الحد من هدر الطعام، والابتعاد عن شراء المنتجات غير الصحية».

خيارات طازجة

يُنصح بالتوجه مباشرةً إلى أقسام المنتجات الطازجة والمأكولات الغنية بالبروتين ومنتجات الألبان والأجبان، لضمان الحصول على أجود الخيارات الصحية والمغذية.

وأضافت الدكتورة منى: «الشراء من الأقسام المخصصة للمنتجات الصحية يضمن الحصول على خيارات طازجة ومليئة بالعناصر الغذائية، وغالباً ما تحتوي هذه الأصناف على نسبة أقل من المواد المعالجة والمضافة، ما يجعلها خياراً مثالياً للارتقاء بصحة جميع أفراد العائلة».

قراءة المعلومات بعناية

تشكل قراءة معلومات المنتجات بعناية أمراً مهماً لاتخاذ قرارات واعية حول شرائها، لذا يجب الانتباه إلى قائمة المكونات والخصائص الغذائية، بما فيها كمية السكر والملح والدهون غير الصحية.

وأوضحت الدكتورة منى: «جميع المنتجات في الإمارات تحتوي على معلومات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وأنصح بالبحث عن منتجات تحتوي على أقل قدر ممكن من السكر المضاف والصوديوم والدهون المشبعة، مثل الأطعمة الكاملة، وغيرها من المأكولات المحضرة من مكونات صحية ومعروفة».

المنتجات الموسمية المحلية

يعود دعم المزارعين المحليين واختيار المنتجات الموسمية بالفائدة على البيئة والصحة، إذ تكون الفواكه والخضراوات المحلية طازجة وغنية بالعناصر الغذائية بنسبة أكبر من الخيارات المستوردة.

وتنصح الدكتورة منى باختيار أصناف الفواكه والخضراوات المحلية عند الإمكان، إذ غالباً ما يتم قطافها وحصادها في أتم مراحل نضجها، ما يعزز نسبة المواد الغذائية التي تحتويها، مقارنةً بالمنتجات المستوردة من أماكن بعيدة.

الالتزام بميزانية معينة

يمكن اختيار العديد من الأطعمة الصحية بأسعار مقبولة من خلال التخطيط واستكشاف الخيارات المناسبة، لذا يُنصح بتحديد ميزانية معينة قبل التوجّه إلى المتجر. وأكدت الدكتورة منى أن شراء كميات كبيرة من المستلزمات المنزلية وتخزينها بشكل صحيح هي طريقة فاعلة لتوفير المال، ويمكن أيضاً البحث عن الحسومات والعروض الترويجية في أقسام المأكولات الصحية، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه المجمدة والخضراوات، ويمكن إحداث تغيير حقيقي في نمط الحياة والنظام الغذائي من خلال اتباع هذه الاستراتيجيات الصحية لشراء مستلزمات البقالة، ولا يتطلب الأمر أكثر من الإرادة والتخطيط الصحيح للوصول إلى أعلى مستويات الصحة والسعادة.