النوم الجيد- سلاح فعال ضد الوحدة العاطفية لدى الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في عالم اليوم السريع الخطى، يُعاني الكثير من الشباب من مشاعر الوحدة العاطفية، و تُشير الدراسات إلى أن قلة النوم قد تُفاقم هذه المشاعر، بينما يُمكن للنوم الجيد أن يُساعد على تخفيفها.

وأوضحت دراسة جديدة أن الحصول على نوم أفضل يمكن أن يخفض بشكل كبير من مشاعر الوحدة، وخاصة بين الشباب والمراهقين، وتعتبر الوحدة قضية واسعة النطاق تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، باعتبارها مصدر قلق رئيسي للصحة العامة.

وخلال الدراسة الجديد التي أجراها باحثون من جامعة فرجينيا كومنولث، استطلع الباحثون آراء ما يقرب من 2300 بالغ ووجدوا علاقة بين عادات النوم الصحية وانخفاض مستويات الشعور بالوحدة الاجتماعية والعاطفية، بحسب "إن دي تي في".

أنواع الوحدة

1. الوحدة الاجتماعية: وهي الشعور بالانعزال عن الآخرين وافتقار الارتباطات الاجتماعية.

2. الوحدة العاطفية: هي الشعور بالافتقار إلى الاتصال العاطفي العميق مع الآخرين.

3- الوحدة الرومانسية: هي الشعور بالافتقار إلى شريك رومانسي مُحبّ.

كما يوصف الشعور بالوحدة العاطفية بأنه فراغ ناتج عن الافتقار المتصور إلى الروابط الوثيقة مع الآخرين، وأوضح بيان عام 2023 الصادر عن الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي، والذي حدد الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية والافتقار إلى التواصل كتهديدات كبيرة للصحة العامة، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم البالغين بالحصول على 7 ساعات من النوم كل ليلة بشكل منتظم.