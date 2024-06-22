أسباب لن تتخيلها لآلام الأطراف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

آلام الأطراف من أكثر الشكاوى شيوعًا التي تُصيب الأشخاص في مختلف الأعمار، و قد تتراوح هذه الآلام في شدتها من خفيفة

و في هذه التقرير، سنغرض أنواع و أسباب آلام الأطراف.

ووفق الرابطة المهنية لأطباء الروماتيزم بألمانيا إن آلام الأطراف تنقسم إلى آلام حادة وآخرى مزمنة.

أنواع آلام الأطراف:

آلام حادة: تُصيب منطقة محددة بشكل مفاجئ.

آلام مزمنة: تستمر لفترة طويلة.

أسباب آلام الأطراف:

الإصابات: مثل التواء الكاحل أو كسر العظام.

التهاب المفاصل .

الألم العضلي الليفي.

كما تشمل أسباب الآلام الحادة عدوى الجهاز الهضمي واضطرابات الدورة الدموية، مثل: تجلط الدم، والأمراض المعدية مثل الحمى الغدية، وحمى الضنك، والنكاف، والتهاب الدماغ المنقول بالقراد وداء لايم.

آلام مزمنة

أما أسباب آلام الأطراف المزمنة، والتي تستمر على مدار أسابيع أو شهور وأحياناً لسنوات، فتكمن في أمراض المفاصل مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل والفصال العظمي، وأمراض العظام مثل هشاشة العظام.

وقد ترجع أسباب آلام الأطراف المزمنة أيضاً إلى الاضطرابات الأيضية مثل الاعتلال العصبي السكري وداء النقرس، كما أنها قد تنذر بالسرطان.