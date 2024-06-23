الامارات | اعتقال أم أجبرت طفلاً عمره 20 شهرًا على التدخين وشرب الخمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اعتقلت الشرطة الهندية امرأة أجبرت طفلها الرضيع على تعاطي الخمر والتدخين في منشورات على وسائل تواصل اجتماعي.

وقالت تقارير إعلامية أن الأم والطفل موجودان حاليًا في عهدة لجنة رعاية الطفل وأنه بعد إجراء تحقيق شامل وفحص للدليل البصري واستجواب الأم، سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة.

وفقًا للتقارير، فإن المرأة من ولاية آسام سيلشار أجبرت طفلها البالغ من العمر 20 شهرًا على تدخين سيجارة وشرب الخمر، ووقع الحادث المروع في منطقة تشينجكوري في سيلشار مساء الأربعاء الماضي. وتشير التقارير إلى أن خلية خط مساعدة الطفل المحلية تلقت شكوى بشأن المرأة بالإضافة إلى صور تدعم الادعاءات المزعومة. وبعد فترة وجيزة من الشكوى، قال موقع "فري برس جورنال" وصلت الشرطة إلى منزل المرأة، وأنقذت الطفل، واحتجزت الأم للاستجواب. وفي بيان لوسائل الإعلام، قال مسؤولو خط مساعدة الطفل إنه بعد معرفة قيام أم بإساءة معاملة طفلها في منطقة تشينغكوري في سيلشار مساء الأربعاء من خلال جعل الرضيع يدخن ويشرب الكحول، تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراء المناسب.

وكان رد فعل العديد من مستخدمي الإنترنت على هذا الخبر هو المطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المرأة، حتى أن البعض قال إنه يجب حرمان الأم من حق الحضانة، فيما لم تشر وسائل الإعلام لغرض الأم من هذه التصرفات الشائنة غير ربما شهرة الانترنت.