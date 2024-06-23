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الامارات | هجوم ذئاب يسبب إصابات خطرة لامرأة في حديقة حيوانات فرنسية

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شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم ذئاب يسبب إصابات خطرة لامرأة في حديقة حيوانات فرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2024

أصيبت امرأة تبلغ 37 عاماً، بجروح خطرة، الأحد، بعدما عضتها ذئاب في حديقة حيوانات تواري، في منطقة باريس.
وأشار المصدر إلى أنّ الحادثة وقعت قرابة الساعة التاسعة، صباح الأحد، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لو باريزيان».
وبحسب المعلومات الأولية، كانت الضحية التي قضت ليلتها في فندق تابع للحديقة، تمارس الجري.
وذكر المصدر أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّها «دخلت منطقة مخصصة للذئاب، بعدما تجاوزت نظامين للسلامة، وخندقاً، وجهازاً كهربائياً، من شأنها أن تمنع الحيوانات من الهروب».
وأضاف المصدر، أن المرأة أصيبت «في رقبتها وساقها وظهرها»، وتم نقلها إلى المستشفى، وهي في حالة خطرة، وقد ُفتح تحقيق بالحادثة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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