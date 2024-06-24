الامارات | فرقة نسائية إندونيسية تستعد لأهم حدث في مسيرتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتادت فرقة «فويس أوف باسبروت» الإندونيسية المكونة من ثلاث شابات محجبات على التنقل من حفل لآخر من الولايات المتحدة إلى فرنسا لتقديم موسيقى الميتال الصاخبة، لكن التوتر يسيطر عليهن هذا الأسبوع، إذ سيكون الثلاثي الجمعة المقبل أول فنانين من إندونيسيا، يشاركون في مهرجان غلاستونبري بإنجلترا، أحد أكبر المهرجانات في العالم، إذ يشاركن إلى جانب فرق عالمية مثل «كولدبلاي» ونجوم مثل شانايا توين.

وهذا أكبر حدث فني حتى الآن بالنسبة للثلاثي، بعيداً عن قريتهن الواقعة في إقليم جاوة الغربية بالدولة مترامية الأطراف في جنوب شرق آسيا.

وقالت عازفة القيثارة ويدي رحماواتي (23 عاماً): «نحن لا نمثل فويس أوف باسبروت فحسب، بل بلدنا أيضاً».

فيما أكدت مغنية الفرقة فيردا مارسيا كورنيا (24 عاماً) أنه إلى جانب الموسيقى فإن الشابات الثلاث يهدفن لتحدي الصور النمطية عن المرأة المسلمة المستكينة الضعيفة أو أن المسلمين بشكل عام يميلون إلى التشدد.

وأضافت مارسيا أن الفرقة تغني لتمكين المرأة، وتأسف على التركيز على المظهر بدلاً من الموسيقى.

والتقت ويدي ومارسيا وعازفة الطبول إويس ستي عائشة (24 عاماً) في مدرسة، وشكلن الفرقة في عام 2014.