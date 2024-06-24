احذر تناول "كشري الشارع" في هذه الحالة.. يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكشري وجبة مصرية غنية بالمكونات الغذائية، ولكن مع ازدياد انتشار عربات بيع الكشري في الشارع وتعبئته في أكياس بلاستيكية.

أثار ذلك قلق الكثيرين من مخاطر صحية محتملة تنجم عن تناول الكشري بهذه الطريقة.

وأوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية لـ"الخليج 365" أن هذه الطريقة في بيع وتناول الكشري كارثة صحية.

وتابعت: "لا يتم غسل الأكياس البلاستيكية بشكل كافٍ، ما يجعلها بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة، وتناول الطعام الملوث بهذه البكتيريا يسبب التسمم الغذائي، مع أعراض مثل القيء والإسهال".

وأشارت إلى أن تناول الكشري بهذه الطريقة يزيد أيضا من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، وعسر الهضم، بالإضافة إلى الفيروسات والعدوى.

ودعت المواطنين إلى تجنب تناول الكشري من عربات البيع في الشارع، وتحضيره في المنزل لضمان جوة مكوناته وتحضيره.

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