هذا ما يحدث لكبدك عند تناول الشاي الأخضر.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشاي الأخضر من المشروبات المفضلة لدى أشخاص كثيرة لمذاقها اللذيذ وتأثيرها المذهل على صحة الجسم.

وبحسب ما ذكره starhealth، إليك تأثير الشاي الأخضر على صحة الكبد.

ما هو الشاي الأخضر؟

الشاي الأخضر هو أقل أنواع الشاي معالجة، يؤخذ من الأوراق غير المؤكسدة لنبات الكاميليا سينينسيس، ولهذا السبب، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويحسن وظائف الجسم.

كيف يتعامل استهلاك الشاي الأخضر مع صحة الكبد؟

وفقًا لـ NCBI، يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تنظيم استقلاب الدهون، مما يقلل من تراكم الدهون في الكبد، كما أن تناول الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد حيث أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة البوليفينولية التى تحمى من التحول الخبيث.

ويعتبر الشاي الأخضر منظف طبيعي للكبد من السموم ويحسن من وظائف الكبد.

ما هي كمية الشاي الأخضر الآمنة؟

تناول 2 إلى 2 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا، يوفر الفوائد الصحية المذهلة للجسم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ومخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ومنها سرطان الكبد.

الآثار الجانبية لاستهلاك الشاي الأخضر

قد يسبب الكافيين الموجود في الشاي الأخضر آثارًا جانبية خفيفة إلى شديدة، مثل:

1- الإصابة بالصداع.

2- الإصابة بالإمساك.

3- مشاكل النوم.

4- العصبية.

5- القيء.

6- الإصابة بالإسهال.

7- التهيج.

8- اضطراب نبضات القلب.

9- الشعور بالرعشه.

10- الشعور بالدوخة.

11- الارتباك.

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