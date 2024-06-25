عصير أحمر يقلل من الإصابة بأمراض القلب.. هل تعرفه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "Food Science & Nutrition" أجراها علماء من جامعة طوكيو للطب أن شرب عصير الطماطم غير المملح بانتظام، له تأثير فعال في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

شملت الدراسة 481 شخصا، تناولوا كميات زائدة من عصير الطماطم غير المملح على مدار عام كامل.

وقيم الباحثون في بداية ونهاية الدراسة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول LDL لدى المشاركين.

أظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم لدى 94 مشاركا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث انخفض ضغط الدم الانقباضي في المتوسط من 141.2 إلى 137.0 ملم زئبق، بينما انخفض ضغط الدم الانبساطي من 83.3 إلى 80.9 ملم زئبق.

كما لوحظ انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الضار لدى 125 مشاركا، حيث انخفض في المتوسط من 155.0 إلى 149.9 ملجم/ديسيلتر.

أكد الباحثون أن هذا التحسن في ضغط الدم والكوليسترول LDL كان ملحوظا لدى كل من الرجال والنساء، وشمل جميع الفئات العمرية، ما يشير إلى أن عصير الطماطم غير المملح قد يكون مفيدا لمعظم الأشخاص في الوقاية من أمراض القلب.

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