لاتتجاهلها.. 4 أعراض تكشف الإصابة بسرطان الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الدكتور أنطون أوديجنال، أخصائي أورام الجهاز البولي، من مخاطر سرطان الكلى، مشددا على أهمية الكشف المبكر للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح "أوديجنال" أن سرطان الكلى يصيب بشكل متزايد النساء والرجال الذين أعمارهم أكثر من 50 عاما، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

وأضاف أن سرطان الكلى غالبا ما يمر في مراحله المبكرة دون أعراض واضحة، ما يجعل اكتشافه صعباً.

ولكن مع تقدمه، تظهر بعض الأعراض المميزة، والتي تشمل:

دم في البول

يعد وجود الدم في البول من أولى علامات الإصابة، وقد يكون أحمر فاتحا أو ورديا أو حتى بني اللون.

ألم في مختلف أنحاء الجسم

ينجم هذا الألم عن انتشار الورم إلى أعضاء أخرى، مثل الكبد أو العظام.

تورم الأطراف

يحدث التورم في المراحل المتأخرة من المرض، ويكون ناتجا عن تراكم السوائل أو ردود فعل سلبية مرتبطة بالورم.

تسمم الجسم

يتجلى ذلك في اضطراب عملية التمثيل الغذائي، وارتفاع درجة حرارة الجسم، واختلال وظائف الكبد، وفقدان الوزن الشديد.

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