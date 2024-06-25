طريقة تحضير كفتة البرغل الاقتصادية.. «أحلى من الحاتي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ
تعتبر كفتة البرغل من الوجبات الشامية التي انتشرت مؤخرًا، يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة لكن تظل الخطوات والمقادير واحدة، كما أنها مناسبة للغداء بجانب الخبز أو الأرز، وعلى طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي تعرفي على المقادير الأصلية، لوجبة كفتة البرغل لإعدادها في أي وقت بكل سهولة.
مكونات كفتة البرغل
- ½ كيلو لحمة مفرومة مع نسبة دهون لتحضير الكفتة
- ½ كوب برغل ناعم
- ثمرة بصل مفروم ناعم
- فلفل أسود
- ½ ملعقة بودرة
- بصل
- ملعقة من السبع بهارات
- ½ ملعقة حبهان
- ½ ملعقة ثوم بودرة
- ملعقة من الكزبرة الجافة
- ملعقة من البابريكا
- ملعقة من خلطة الكفتة
- بعض الملح
- 5 ملاعق الزيت
- 5 ملاعق المياه
- ملعقة من البيكنج باودر.
خطوات تحضير كفتة البرغل
- لتحضير كفتة البرغل الاقتصادية، اغسلي البرغل جيدا ثم انقعيه لمدة نصف ساعة.
- في الخطوة التالية صفي البرغل من المياه وضعيه على البصل المفروم والتوابل والثوم وقلبي جيدا ثم ضعيه لمدة ساعتين داخل الثلاجة.
- جهزي اللحم من خلال وضعه مع البيكنج باودر واعجنيها مع البرغل لربع ساعة حتى يكون له ملمس ناعم.
- احضري وعاء ضعي فيه خمس ملاعق من الزيت وخمسة من الماء وملعقة بابريكا وشكلي أصابع الكفتة.
- ضعي الكفتة على شبكة أو في صينية وادخليها في الفرن لمدة ربع ساعة ثم قومي بإخراجها من الفرن.
- أخيرًا تقديم كفتة البرغل مع الأرز الأبيض وسلطة الخضروات.