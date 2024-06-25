طريقة تحضير كفتة البرغل الاقتصادية.. «أحلى من الحاتي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر كفتة البرغل من الوجبات الشامية التي انتشرت مؤخرًا، يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة لكن تظل الخطوات والمقادير واحدة، كما أنها مناسبة للغداء بجانب الخبز أو الأرز، وعلى طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي تعرفي على المقادير الأصلية، لوجبة كفتة البرغل لإعدادها في أي وقت بكل سهولة.

مكونات كفتة البرغل

½ كيلو لحمة مفرومة مع نسبة دهون لتحضير الكفتة

½ كوب برغل ناعم

ثمرة بصل مفروم ناعم

فلفل أسود

½ ملعقة بودرة

بصل

ملعقة من السبع بهارات

½ ملعقة حبهان

½ ملعقة ثوم بودرة

ملعقة من الكزبرة الجافة

ملعقة من البابريكا

ملعقة من خلطة الكفتة

بعض الملح

5 ملاعق الزيت

5 ملاعق المياه

ملعقة من البيكنج باودر.

خطوات تحضير كفتة البرغل