لن تتخيل تأثير تناول فص ثوم يوميا على ضغط الدم والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يفضل البعض تناول فص من الثوم يوميا للوقاية من الأمراض، بفضل احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

ما تأثير تناول فص من الثوم يوميا على الكوليسترول؟

تناول فص من الثوم يوميا قد يخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يحمي من الإصابة بأمراض القلب.

ما تأثير تناول فص من الثوم يوميا على ضغط الدم؟

الثوم قد يقلل من ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على مركب "الأليسين"، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

فوائد الثوم للصحة العامة

يحتوي الثوم على مركبات ذات خصائص طبية قوية.

إزالة السموم.

تقوية جهاز المناعة.

الثوم يحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية.

الحماية من نزلات البرد.

الوقاية من مرض الزهايمر والخرف.

قد يساعدك على العيش لفترة أطول.

تحسين الأداء الرياضي.

تقوية العظام.

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