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مدني الطائف يخمد حريقاً نشب في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الجمعة ، عن تمكن فرقها من إخماد حريق نشب في حشائش وأعشاب في منطقة جبلية بالطائف .

وأوضحت المديرية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، أن الدفاع المدني بالطائف أخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في منطقة جبلية ، وما زالت أعمال التبريد مستمرة ، ولا إصابات.

وفي وقت سابق ، كانت الدفاع المدني من إخماد حريقًا اندلع في مستودع بمنطقة جازان .

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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