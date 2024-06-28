شكرا لمتابعة خبر عن مدني الطائف يخمد حريقاً نشب في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الجمعة ، عن تمكن فرقها من إخماد حريق نشب في حشائش وأعشاب في منطقة جبلية بالطائف .

وأوضحت المديرية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، أن الدفاع المدني بالطائف أخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في منطقة جبلية ، وما زالت أعمال التبريد مستمرة ، ولا إصابات.

وفي وقت سابق ، كانت الدفاع المدني من إخماد حريقًا اندلع في مستودع بمنطقة جازان .