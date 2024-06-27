الامارات | خلعته بعد 5 سنوات زواج: لم أعد أطيق "رائحته" !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة غريبة، أقدمت زوجة مصرية على رفع قضية خلع ضد زوجها بسبب عدم استحمامه ورائحته الكريهة.

وقالت المحامية نهى الجندي، إن موكلتها: "اضطرت إلى الخلع بعد تحملها رائحة زوجها الكريهة لسنوات، اذ دام زواجهما خمس سنوات وأثمر عن ثلاثة أطفال، وأنها حاولت معه على مدار السنين ليتغير ويقدم على النظافة والاستحمام لكن من دون جدوى".

وقالت الزوجة إنها لاحظت هذا الأمر في فترة الخطوبة أكثر من مرة، لكنها كانت تعتقد أن خطيبها، آنذاك، عائد من العمل بعد يوم طويل وشاق، ولأن فترة الخطوبة لم تكن طويلة فلم تتأكد من الأمر. وبعد الزواج لاحظت الزوجة عدم إقدام الزوج على الاستحمام يوميا كعادة أغلب الناس، وفوجئت برائحته الكريهة المستمرة.

كما أكدت أنها كانت تهديه المعطرات وأنواعا مختلفة من سائل الاستحمام بروائح جميلة لتشجيعه على الاستحمام، دون جدوى أيضا. وصدمت الزوجة بعد محاولاتها المتكررة، حيث أخبرها الزوج بأن لديه حساسية من الماء، ولا يحب الاستحمام لسبب طبي، الأمر الذي لم تقتنع به الزوجة، لكنها وجدت نفسها في موقف لا تستطيع التعايش معه. وقررت محكمة أسرة مدينة نصر، الحكم بخلع الزوجة من زوجها لتضررها من عدم نظافته ورائحته الكريهة بالفعل، بينما لا تزال قضايا نفقة الزوجة والأطفال مستمرة أمام محكمة الأسرة.