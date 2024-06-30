طقس صحو إلى غائم ورياح خفيفة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:38 والمد الثاني عند الساعة 21:14، والجزر الأول عند الساعة 10 :14 والجزر الثاني عند الساعة 04:22.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والمد الثاني عند الساعة 07:28، والجزر الأول عند الساعة 11:13 والجزر الثاني عند الساعة 00:30.