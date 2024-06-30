كلية ليوا تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الرعاية التنفسية

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت كلية ليوا بتخريج الدفعة الأولى من طلبة بكالوريوس الرعاية التنفسية حيث ضمت 13 خريج وخريجة، ويعتبر هذا البرنامج أحد البرامج الأكاديمية الرائدة التي تعزز من مواكبة تميز منظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي والدولة.

وأكد البروفيسور ماكسيم مرعب عميد كلية العلوم الطبية والصحية في كلية ليوا عن اعتزازه بهذه الدفعة من الخريجين في مجال الرعاية التنفسية حيث يمثل هذا الإنجاز معيارًا جديدًا في هذا التخصص المهم والحيوي وفي التعليم الصحي عموماً في الدولة.

وأوضح البروفيسور مرعب أن بكالوريوس العلوم في الرعاية التنفسية يؤهل الطلاب للعمل في المستشفيات كأخصائي الرعاية التنفسية أو معالج تنفسي أو ممارس الرعاية التنفسية لرعاية المرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي. كما يكتسب الطلاب المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل بكفاءة مع مرضى وحدة العناية المركزة المصابين بأمراض خطيرة ووسائل التشخيص المتقدمة وإعادة التأهيل.

من جانبه، أضاف الدكتور مانجوش كارثيكا عضو هيئة التدريس ومدير برنامج الرعاية التنفسية في كلية ليوا أن البرنامج يحتوي على أربع دورات تدريبية سريرية وتدريب داخلي كجزء من التدريب الإكلينيكي لتمكين الطلاب من اكتساب مهارات الرعاية التنفسية المطلوبة، وتعزيز المعرفة النظرية من خلال الحالات السريرية الحقيقية، وتطوير مستوى عالٍ من الاحترافية من خلال التعرض لتجهيزات الرعاية الصحية.

كما أن البرنامج مدعوم من قبل مختبرات المحاكاة المجهزة بوحدة العناية المركزة عالية الدقة ومعدات التدريب على إدارة الصدمات وأجهزة التنفس الغازية وغير الغازية، ومدربي المهام لمختلف الإجراءات مثل إدارة مجرى الهواء والوصول إلى الأوعية الدموية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى المعرفة والمهارات السريرية.

من بين الخريجين الخريجة شما إبراهيم خلف الحمادي أول إماراتية تتصدر قائمة الخريجين في هذا البرنامج الرائد.

في هذا السياق، أكد البروفيسور محمد ضياف، رئيس كلية ليوا عن اعتزاز الكلية بإنجازات طلبتها لا سيما شما وزملاؤها الذين يشكلون مصدر إلهام للجميع، وعبر عن ثقته بأن خريجي هذا البرنامج سيلعبون دورًا حاسمًا في تطوير مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.