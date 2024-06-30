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زيلينسكي يقدم طلبا جديدا لحلفائه من الدول الغربية

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ابوظبي - سيف اليزيد - اشتكى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استمرار الهجمات على بلاده، وطالب مجددا حلفاءه في الدول الغربية بتقديم مزيد من المساعدات في مجال الدفاع الجوي.
وأعلن زيلينسكي في كييف، اليوم الأحد، أن روسيا أسقطت، خلال الأسبوع الماضي وحده، 800 قنبلة انزلاقية فوق أوكرانيا.
كما نشر مقطع فيديو يظهر دمارا وحرائق في مناطق خيرسون ودنيبرو وأوديسا وزابوريجيا بالإضافة إلى مناطق أخرى.  
كان سبعة أشخاص قد قتلوا، أمس السبت، في هجوم على مدينة "فيلنيانسك" في منطقة زابوريجيا.
ووفقا للإحصاءات الرسمية اليوم الأحد، أصيب أكثر من 40 شخصا في الهجوم.
وقال زيلينسكي "أوكرانيا في حاجة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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