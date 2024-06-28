مشروب خارق يخلصك من السموم ويقي من أمراض الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث العديدون عن طريقة طبيعية لتنقية جسمك من السموم وتعزيز صحة الكبد.

ويوجد مشروب خارق غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تُساعد على تطهير الجسم من السموم، وتحسين وظائف الكبد، وحمايته من الأمراض، ألا وهو "عصير الشمندر" أو ما يعرف بالبنجر.

وفقا لموقع "hindustantimes"، عصير الشمندر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، وخاصة مركبات البيتالين والبيتين، التي تساعد على تحفيز إنتاج إنزيمات الكبد المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم.

ويُسهم محتواه العالي من النترات في تحسين تدفق الدم إلى الكبد، ما يعزز قدرته على أداء وظائفه بكفاءة.

يساعد البيتين الموجود في البنجر على منع تراكم الدهون في الكبد، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى مرض الكبد الدهني، وتليف الكبد، وفشل الكبد، وذلك من خلال نشاطه المضاد للأكسدة الذي يحارب الجذور الحرة، ويقلل من الالتهابات، ويعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون في الكبد.

فوائد أخرى لعصير الشمندر

خفض ضغط الدم

عصير البنجر غني بالفولات والبوتاسيوم اللذين يساعدان على خفض ضغط الدم.

تقليل الإجهاد التأكسدي

يحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، كما أنه غني بمركبات تسمى البيتين، والتي من المعروف أنها تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم.

خفض نسبة الكوليسترول

هذا العصير أيضا يخفض مستويات الكوليسترول الضار، وفي الوقت نفسه يرفع مستويات الكوليسترول الجيد.

إنقاص الوزن

نظرا لأنه منخفض السعرات الحرارية وخالي من الدهون، وهذا ما يجعله خيارا جيدا للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي.

تعزيز صحة الجلد

محتواه العالي من الحديد يُسهم في إصلاح الخلايا التالفة بسرعة، ما يعزز صحة البشرة والشعر.

اقرأ أيضًا:

ما سر رؤية النجوم عندما نغمض أعيننا؟.. لن تتوقع الإجابة

وداعا للأرق في ليالي الصيف.. 8 نصائح لنوم هانئ رغم الحر

علامات إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بسرطان الكلى

فاكهة صيفية تقي من أمراض القلب والسرطان.. احرص على تناولها

فوائد مذهلة للنعناع بالريحان.. لن تتخيل تأثيره على القلب والكليتين