هذا ما يحدث لمرضى القلب عند تناول "جلد الدجاج".. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الدجاج من أكثر أنواع اللحوم شعبية في العالم، لكن ما لا يعرفه الكثيرون، خاصة مرضى القلب، هو أنّ تناول جلد الدجاج يُشكل خطرا كبيرا على صحتهم.

إليك، تأثير تناول جلد الدجاج على عضلة القلب، وفقا لما قالته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية، في تصريح لـ"الخليج 365".

مخاطر تناول جلد الدجاج على صحة القلب:

ارتفاع مستويات الكوليسترول

يحتوي جلد الدجاج على كمية عالية من الدهون المشبعة، وهي من العوامل الرئيسية لرفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين يؤدي إلى تصلبها، ما يُعيق تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم

جلد الدجاج غني أيضا بالصوديوم، الذي يُسهم في ارتفاع ضغط الدم. ي

يُشكل ارتفاع ضغط الدم عبئا إضافيا على عضلة القلب، ويُضعفها ويقلل من قدرتها على ضخ الدم بكفاءة.

السمنة

يحتوي أيضا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، وتناول كميات كبيرة منه يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهي من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب.

لذلك، تنصح أخصائية التغذية مرضى القلب بالابتعاد عن تناول جلد الدجاج، واختيار قطع الدجاج الخالية من الدهون والجلد عند الطهي.

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