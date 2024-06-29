الامارات | الإفراط في السكر.. عدو لدود لجمال البشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الإفراط في تناول السكر بمثابة العدو اللدود لجمال البشرة، حيث إنه يعزز فرص ظهور الشوائب من ناحية، ويجعل الوجه يبدو متعباً ومتقدماً في العمر من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Stylebook» أن الإفراط في تناول السكر يتسبب في ظهور التجاعيد والأخاديد العميقة على الجبهة والأكياس تحت العينين والبثور في جميع أنحاء الوجه، كما تبدو البشرة شاحبة ومترهلة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن السكر يشمل أيضاً الكربوهيدرات المكررة مثل تلك الموجودة في دقيق القمح أو الأرز الأبيض أو الحلويات، حيث إنها سرعان ما تتحول إلى سكر في الجسم.

ولمواجهة هذه المشكلات الجمالية، ينبغي للمرأة الابتعاد عن السكر قدر المستطاع على مدار ثلاثة شهور للتحقق من وجود صلة بينه وبين مشكلات البشرة.