توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 29 حزيران إلى الجمعة 5 تموز 2024

مهنيا: بدأت الشهر مع القمر في برجك وتنهي الشهر مع القمر في برجك ما يجعلك من الابراج الاكثر حظا فتحلق في سماء النجاحات بحيث تتناغم طاقة القمر بشكل كبير معك تعطيك كاريزما جاذبية قوة اقناع للاخرين اسمك على كل لسان لا سيما يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر في برجك مهما كان اختصاصك او عمرك سوف تستفيد من تحرك القمر في برجك ولا تنسى الدعم الكبير من المشتري من الجوزاء

عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع بعض التعقيدات والازمات التي تحتاج الى مهارتك لمحاصرتها كما عليك معالجة الاوضاع من دون اي تردد تحت تاثير الزهرة من السرطان الذي يجعلك تثور بسبب واقع معين فتواجه بعض المشاكل التي تشغلك عن الشؤون العاطفية انه اسبوع صعب يهدد الاستقرار العاطفي بالتراجع او بالفتور فلا تجازف وحاذر الوقوع في المتاعب