الامارات | ألعاب الإمارات الشعبية تبهج أطفال «موسم طانطان الثقافي 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرز الجناح الإماراتي بـ«موسم طانطان الثقافي 2024» القواسم المشتركة بين الألعاب الشعبية الإماراتية والمغربية، من حيث ممارستها وتفاعل الأطفال معها، وطريقة صنعها، وتعرف أطفال المغرب إلى الألعاب الشعبية الإماراتية التي تتشابه إلى حد كبير مع نظيرتها المغربية باختلاف طفيف في الأسماء، واستقطبت هذه الفعالية الزوار من مختلف فئات المجتمع، محققة نجاحاً كبيراً.

وأضاف مشرف الفنون والألعاب الشعبية بالجناح الإماراتي سعيد الزعابي: «مازالت الألعاب الشعبية في دولة الإمارات تشكل جزءاً راسخاً من ذاكرة أبناء المجتمع، وتعبر عن روح الشعب وهويته الوطنية الأصيلة»، لافتاً إلى توافد أعداد كبيرة من أطفال المغرب من الجمهور وأبناء القبائل الصحراوية المشاركة في فعاليات موسم طانطان التي تستمر حتى 30 يونيو الجاري، إذ أضحوا على دراية تامة بأصولها، كونهم دأبوا على المشاركة فيها خلال فعاليات موسم طانطان منذ 2014.

وتابع: «من أهم الألعاب (الكرابي) التي تشارك فيها مجموعة من الأطفال يشكلون فريقين، كل فريق له خط مستقيم يقف أعضاء الفريق عليه ومواز للخط الآخر، وتبدأ اللعبة بأن يقفز طفل من أحد الفريقين على رجل واحدة ويثني الأخرى للخلف، ويمسكها بيده محاولاً الوصول للخط الثاني، وتحدث محاولات من الفريق الآخر لإعاقة وصوله».