الامارات | النظارة الشمسية تتألق بتصميم «عين القطة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتألق النظارة الشمسية في صيف 2024 بتصميم «عين القطة» (Eye Cat) لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت مجلة «Elle» أن النظارة الشمسية بتصميم عين القطة تمتاز بجوانب ذات نهاية مدببة الشكل، مشيرة إلى أن هذا التصميم يجعل الوجه يبدو مستديراً، لذا فهي تعد خياراً مثالياً للوجه كثير الزوايا وحاد الحواف.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن النظارة الشمسية بتصميم عين القطة، والتي شهدت رواجاً كبيراً في فترة الستينات من القرن المنصرم، تطل هذا العام بألوان زاهية مثل الأخضر لتخطف الأنظار، كما أنها تكتسي بألوان كلاسيكية هادئة كالأسود والبني والبيج.