دراسة: فقدان الوزن قد يمنع الإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من معهد ميونيخ هيلمهولتز لبحوث داء السكري والأمراض الأيضية بجامعة توبنغن أن فقدان الوزن قد يمنع تطور مقدمات السكري إلى داء السكري لدى بعض الأشخاص.

وأوضحت مجلة Diabetologia أن 480 مشارك في الدراسة كانوا يعانون من مقدمة داء السكري، أي أن مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، لكنه لم يصل إلى مستوى داء السكري، و فقا لصحيفة "gazeta.ru".

وتعد مقدمات السكري هي عامل خطر لتطور النوع الثاني من داء السكري.

واتبع المشاركين في الدراسة نظام غذائي يجب أن يؤدي إلى فقدان الوزن على الأقل بنسبة 7 % لكل منهم.

وبالفعل تراجعت أعراض مقدمة السكري لدى 114 مشاركا، أي أن مستوى السكر في الدم على الريق والهيموجلوبين السكري ومستوى تحمل الجلوكوز عادت إلى وضعها الطبيعي.

أما مستوى السكر لدى بقية المشاركين وعددهم 366 فلم يطرأ عليه تحسن ملحوظ مع أنهم فقدوا النسبة المطلوبة من الوزن.

ويشير الباحثون إلى أن عددا قليلا جدا من الأشخاص في المجموعة التي فقدت الوزن وحققت تراجعا في مقدمة قبل السكري أصيبوا بمرض السكري، ولكن عموما، ساهم تراجع حالة مقدمة السكري في انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 76 % مقارنة بالأشخاص الذين لم يحققوا انخفاض مستوى السكر إلى مستواه الطبيعي في الدم.

ولم يوضح الباحثون أسباب عدم تحسن عملية التمثيل الغذائي لدى المشاركين الآخرين حتى بعد فقدان الوزن، ومع أن الباحثين كانوا يعتقدون أنه لتطبيع مستوى السكر في الدم يجب تخفيض الوزن إلى المستوى الملائم لكل شخص.

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