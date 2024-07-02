كيف يؤثر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية على صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أنّ الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يُشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان.

وأوضح الطبيب أن مضادات الحيوية أسلحة فعالة ضد العدوى، لكن استخدامها غير المبرر يؤدي إلى تطوير سلالات جديدة من البكتيريا والفيروسات المقاومة للعلاج، مما يُصبح من الصعب مكافحتها في المستقبل، وقد تُصبح أجسامنا عاجزة عن مقاومة الأمراض التي كان من الممكن علاجها بسهولة في الماضي، وفقا لوكالة "فيستي رو" الروسية.

وحذر الطبيب من شرب الكحول أثناء تلقي العلاج ببعض أنواع المضادات الحيوية، مثل الميترونيدازول و السيفالوسبورينات.

ففي حال الميترونيدازول، يسبب الكحول تقيؤا شديدا، بينما يؤثر سلبا على فعالية السيفالوسبورينات في مكافحة العدوى.

كما يؤثر تناول بعض المضادات الحيوية لفترات طويلة على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يُضعف الجهاز المناعي ويُزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

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